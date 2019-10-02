Маурицио Сарри: «Байер» владел мячом, но ничего не создал у наших ворот «Ювентус» крупно победил «Байер» в Лиге чемпионов.

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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри подвел итоги матча с «Байером» (3:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на «Альянц Стэдиум» в Турине.

«Нам пришлось непросто, – приводит Football Italia слова итальянца. – «Байер» любит владеть мячом, и играть с ним нелегко. В первом тайме они забрали у нас много сил. После же перерыва они чуть замедлились, и мы завладели инициативой.

(Хуан) Куадрадо прогрессирует на позиции правого защитника, и мы выигрываем от этого. Маттейс де Лигт прибавил в разы. Мы здорово перемещались в обороне, хотя можем еще лучше. «Байер» владел мячом, но ничего не создал у наших ворот».

Напомним, голы у «Ювентуса» забили аргентинец Гонсало Игуаин, полузащитник Федерико Бернардески и португалец Криштиану Роналду.

После двух туров у «Атлетико» четыре очка и второе место, у «Локомотива» три очка и третья позиция. В третьем туре 22 октября «Атлетико» сыграет дома с «Байером», а «Локомотив» – в гостях с «Ювентусом».