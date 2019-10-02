Гол Нобоа в матче с «Ахматом» признан лучшим в РПЛ в сентябре (видео) Эквадорец перекинул вратаря с линии штрафной.

Загрузка...

Гол полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в матче 11-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (2:0) на олимпийском стадионе «Фишт» был признан лучшим в лиге в сентябре.

На 73-й минуте 34-летний эквадорец получил мяч от партнера, сместился в центр и от линии штрафной перебросил голкипера соперника Евгения Городова.

В определении лучшего гола принимали участие болельщики в социальной сети «ВКонтакте», эксперты телеканала «Матч Премьер» и эксперты РПЛ. В итоге эксперты лиги и телеканала поставили на первое место гол Нобоа, а в голосовании болельщиков победил полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, забивший в матче с «Тамбовом».

Также в число номинантов были включены полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир (гол в матче со «Спартаком»), форвард ЦСКА Федор Чалов (гол в матче с «Краснодаром») и защитник «Арсенала» Роберт Бауэр (гол в матче с «Уралом»).

Добавим, что в июле автором лучшего гола стал форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, а в августе – форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович.