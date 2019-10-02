Начо выбыл на 2,5 месяца Защитник «Реала» получил травму колена в матче с «Брюгге» в Лиге чемпионов.

Защитник «Реала» Начо Фернандес пропустит два с половиной месяца из-за травмы колена, которую он получил во вторник в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Начо вышел в стартовом составе «Реала», а в перерыве был заменен на бразильца Марсело. По итогам медобследования у 29-летнего испанца диагностировано повреждение внутренней коллатеральной связки правого колена. По информации Marca, восстановление после травмы займет два с половиной месяца.

В нынешнем сезоне Начо впервые сыграл за «Реал» 25 сентября, когда провел полный матч с «Осасуной» (2:0) в шестом туре примеры. В предыдущие выходные он также сыграл все 90 минут в матче с «Атлетико» (0:0).

Напомним, уступая «Брюгге» перед перерывом со счетом 0:2, «Реал» смог уйти от поражения забив два гола во втором тайме.

После двух туров «Реал» занимает последнее место в группе A и теперь 22 октября сыграет в гостях с «Галатасараем».