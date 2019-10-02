«Генк» и «Наполи» обошлись без забитых мячей - Советский спорт
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02 октября 2019 21:46ФутболКоноплев Александр

«Генк» и «Наполи» обошлись без забитых мячей

Сегодня в этой группе сыграют «Ливерпуль» и «Зальцбург».

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Генк» на своем поле сыграл вничью с «Наполи» – 0:0.

«Наполи» с четырьмя очками занимает первое место в группе E, «Генк» – третий с одним очком.

23 октября «Наполи» сыграет на выезде с «Зальцбургом», а «Генк» примет дома «Ливерпуль».

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