«Генк» и «Наполи» обошлись без забитых мячей

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Генк» на своем поле сыграл вничью с «Наполи» – 0:0.
«Наполи» с четырьмя очками занимает первое место в группе E, «Генк» – третий с одним очком.
23 октября «Наполи» сыграет на выезде с «Зальцбургом», а «Генк» примет дома «Ливерпуль».
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