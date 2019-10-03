Суарес и Гнабри номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА определил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
В их число попали:
– полузащитник «Баварии» Серж Гнабри, сделавший покер в матче с «Тоттенхэмом» (7:2) в Лондоне;
– форвард «Барселоны» Луис Суарес, забивший два гола в матче с «Интером» (2:1) на «Камп Ноу»;
– защитник «Боруссии» (Дортмунд) Ашраф Хакими, также дважды отличившийся в матче со «Славией» (2:0) в Праге;
– полузащитник «Брюгге» Деннис Бонавентуре, оформивший дубль в матче с «Реалом» (2:2) на «Сантьяго Бернабеу».
Лучший игрок недели будет определен по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.
Добавим, что лучшим игроком первого тура группового этапа стал форвард «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд.
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