Суарес и Гнабри номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов Также в число номинантов попали Бонавентуре и Хакими.

УЕФА определил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В их число попали:

– полузащитник «Баварии» Серж Гнабри, сделавший покер в матче с «Тоттенхэмом» (7:2) в Лондоне;

– форвард «Барселоны» Луис Суарес, забивший два гола в матче с «Интером» (2:1) на «Камп Ноу»;

– защитник «Боруссии» (Дортмунд) Ашраф Хакими, также дважды отличившийся в матче со «Славией» (2:0) в Праге;

– полузащитник «Брюгге» Деннис Бонавентуре, оформивший дубль в матче с «Реалом» (2:2) на «Сантьяго Бернабеу».

❓❓❓ Who ya got ❓❓❓



⭐ Luis Suarez

⭐ Emmanuel Bonaventure

⭐ Achraf Hakimi

⭐ Serge Gnabry#UCL | #POTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 2, 2019

Лучший игрок недели будет определен по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.

Добавим, что лучшим игроком первого тура группового этапа стал форвард «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд.