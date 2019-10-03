Саво Милошевич: Это один из лучших матчей «Партизана» за последнее время Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич подвел итог выездного матча группового раунда Лиги Европы с «Астаной» (2:1).

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- Важная победа для нас. Мы знали, что в Казахстане будет непросто. Думаю, это один из лучших матчей команды за последнее время. Мне кажется, мы должны продолжать улучшать нашу игру, - приводит слова Милошевича Sports.kz.

Напомним, что после этой встречи «Партизан» набрал четыре очка и вышел в лидеры турнирной таблицы группы L. «Астана», проиграв оба матча на старте турнира, занимает четвертое место.