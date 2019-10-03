«Краснодар» – «Хетафе». Ари отыграл один мяч «Краснодар» – «Хетафе» – 1:2.

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Во встрече второго тура Лиги Европы «Краснодар» – «Хетафе» забит третий мяч.

Его автором на 69-й минуте стал форвард хозяев Ари.

Счет стал 1:2.