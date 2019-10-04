«Реал»: У Куртуа нет панических атак Бельгиец был заменен в перерыве матча с «Брюгге».

«Реал» выступил с официальным заявлением, в котором объяснил, почему голкипер команды Тибо Куртуа был заменен в перерыве матча с «Брюгге» (2:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Нашему игроку никогда не диагностировали панические атаки, так что эта информация ложная, – говорится в сообщении на официальном сайте клуба. – У Куртуа был острый гастроэнтерит, что сделало невозможным продолжение его участия в матче. В настоящее время он успешно проходит лечение».

Напомним, ранее «Реал» сообщил, что в четверг 27-летний бельгиец тренировался индивидуально.

В следующем матче 5 октября «Реал» сыграет дома с «Гранадой» в восьмом туре примеры. Ожидается, что ворота команды в этом матче будет защищать француз Альфонс Ареоля, который заменил Куртуа в игре с «Брюгге».