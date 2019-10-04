Сергей Матвеев: «Краснодару» нужно дождаться игроков, тогда будут связи и контроль мяча - Советский спорт
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04 октября 2019 14:13ФутболЛипкин Антон

Сергей Матвеев: «Краснодару» нужно дождаться игроков, тогда будут связи и контроль мяча

«Краснодар» проиграл «Хетафе» в Лиге Европы.

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после матча второго тура группового этапа Лиги Европы с «Хетафе» (1:2) на стадионе «Краснодар» ответил на вопрос об атакующей игре команды.

«У нас есть люди, которые могут создавать игру, – приводит слова Матвеева официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Нам надо дождаться игроков. Тогда будут связи, контроль мяча. К сожалению, в первом тайме нам это не удалось. А Ари – человек, который может сделать игру».

Напомним, дубль в ворота «быков» сделал форвард Анхель Родригес, после чего нападающий Ари отыграл один мяч.

«Хетафе», одержавший две победы, лидирует в группе C, у «Базеля» четыре очка, у «Трабзонспора» – одно, у «Краснодара» – ноль. В третьем туре 24 октября «Краснодар» сыграет в гостях с «Трабзонспором», а «Хетафе» примет «Базель».

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