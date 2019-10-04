Сергей Матвеев: «Краснодару» нужно дождаться игроков, тогда будут связи и контроль мяча

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после матча второго тура группового этапа Лиги Европы с «Хетафе» (1:2) на стадионе «Краснодар» ответил на вопрос об атакующей игре команды.
«У нас есть люди, которые могут создавать игру, – приводит слова Матвеева официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Нам надо дождаться игроков. Тогда будут связи, контроль мяча. К сожалению, в первом тайме нам это не удалось. А Ари – человек, который может сделать игру».
Напомним, дубль в ворота «быков» сделал форвард Анхель Родригес, после чего нападающий Ари отыграл один мяч.
«Хетафе», одержавший две победы, лидирует в группе C, у «Базеля» четыре очка, у «Трабзонспора» – одно, у «Краснодара» – ноль. В третьем туре 24 октября «Краснодар» сыграет в гостях с «Трабзонспором», а «Хетафе» примет «Базель».
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Будет ли уволен Хохлов и каким будет «Спартак»? Главные интриги 12-го тура «Советский спорт» рассказывает о главных интригах 12-го тура РПЛ. 04.10.2019 09:00 Футбол Безъязычный Алексей Ничушкину забить первый гол, Овечкину – 700-й. Стартует сезон НХЛ В ночь со среды на четверг по московскому времени четырьмя матчами в Торонто, Сент-Луисе, Эдмонтоне и Лас-Вегасе начнется 103-й регулярный чемпионат НХЛ. 02.10.2019 14:00 Хоккей Славин Виталий Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай «Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай Хорен Байрамян: Сказал Мамаеву, если нужна помощь – обращайся Один из ведущих полузащитников «Ростова» (2 гола и 1 голевая передача в 9 матчах) рассказал о том, как в команде приняли Павла Мамаева, и поделился планами желто-синих на сезон. 03.10.2019 12:30 Футбол Августин Александр