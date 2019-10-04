Хавбек «СКА-Хабаровска»: Если выйдем в РПЛ, власти региона найдут необходимые средства На данный момент команда занимает 6-е место в таблице ФНЛ.

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Полузащитник футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Владислав Никифоров рассказал, какой бонус получит команду в случае выхода в элитный дивизион страны.

«Насколько я знаю, если команда выполнит задачу, выйдет в премьер-лигу, то власти региона обещали найти необходимые средства, так что проблем быть не должно», – цитирует игрока News.ru.

5 октября команда Алексея Поддубского примет в родных стенах «Химки».