Ари: «Краснодару» надо разобраться в своей игре и показывать другой футбол - Советский спорт
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04 октября 2019 14:30ФутболЛипкин Антон

Ари: «Краснодару» надо разобраться в своей игре и показывать другой футбол

«Краснодар» проиграл «Хетафе» в Лиге Европы.

Форвард «Краснодара» Ари высказался об игре команды после матча с «Хетафе» (1:2) во втором туре группового этапа Лиги Европы на стадионе «Краснодар».

«Мне непонятно, почему мы так плохо начали эту игру, – приводит слова 33-летнего нападающего официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Был плохой контроль мяча. Поэтому мы и пропустили. К сожалению, такое случается не в первый раз.

Надо, конечно, показывать другой футбол. В команде хорошая атмосфера. Надо разобраться в нашей игре».

Напомним, дубль в ворота «Краснодара» сделал форвард Анхель Родригес, после чего на 69-й минуте вышедший на замену в перерыве Ари отыграл один мяч.

«Хетафе», одержавший две победы, лидирует в группе C, у «Базеля» четыре очка, у «Трабзонспора» – одно, у «Краснодара» – ноль. В третьем туре 24 октября «Краснодар» сыграет в гостях с «Трабзонспором», а «Хетафе» примет «Базель».

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