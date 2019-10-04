Игнатьев и Могилевец получили вызов в сборную России Им предстоит заменить травмированных Рифата Жемалетдинова и Романа Зобнина.

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Хавбек «Рубина» Павел Могилевец отправился в расположение сборной России, которая готовится к матчам отбора Евро-2020. Вместе с ним вылетел полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев.

Таким образом, тренерский штаб восполнил потери в лице Романа Зобнина и Рифата Жемалетдинова.

10 октября национальная команда сыграет в «Лужниках» со сборной Шотландии, а через три дня встретится с гостях с Кипром. Обе игры пройдут в рамках квалификации Евро-2020.