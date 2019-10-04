«Реал» сообщил о травме Марсело Бразилец провел один тайм в матче с «Брюгге» (2:2).

Защитник мадридского «Реала» Марсело выбыл на неопределенный срок из-за растяжения бицепса на правом бедре.

В текущем сезоне 31-летний барзилец отыграл 4 матча и отдал 1 голевой пас.

Отметим, что ранее из строя выбыл француз Ферлан Менди, который также играл на левом фланге обороне. Чуть позже травму получил защитник Начо, который во время его отсутствия выступал на этой позиции.

В 8-м туре чемпионата Испании «Реал» сыграет против «Гранады». Встреча пройдет 5 октября.