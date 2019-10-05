«Химки» сыграли вничью со «СКА-Хабаровском» «Торпедо» может увеличить отрыв в турнирной таблице.

«Химки» не смогли победить «СКА-Хабаровск» (1:1) на стадионе имени Ленина в Хабаровске.

На гол полузащитника «Химок» Артема Поляруса хозяева ответили точным ударом полузащитника Рамазана Гаджимурадова.

Таким образом, «Химки» набрали 34 очка и остаются на втором месте в турнирной таблице. Теперь у лидирующего «Торпедо», которое сыграет дома с «Шинником», есть шанс увеличить отрыв. «СКА-Хабаровск» набрал 25 очков и поднялся на пятое место.

В следующих матчах 12 октября «СКА-Хабаровск сыграет в гостях с «Краснодаром-2», а «Химки» примут «Мордовию».

ФНЛ

16-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Химки» (Московская область) – 1:1 (1:1)

Голы: Гаджимурадов, 37 – Полярус, 32.