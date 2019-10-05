Дортмундская «Боруссия» в концовке матча упустила победу над «Фрайбургом»

В составе дортмундцев голами отметились Аксель Витсель (20-я минута) и Ашраф Хакими (67). У хозяев поля отличился Джан-Лука Вальдшмидт (55), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Боруссии» Мануэль Аканджи (89).
После этой игры «Боруссия» набрала 14 очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Фрайбург», имея в активе 13 очков, занимает пятое место.
В следующем туре «Боруссия» на своем поле сыграет против «Боруссии» из Менхенгладбаха, а «Фрайбург» в гостях встретится с «Унионом».
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