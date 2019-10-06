Нико Ковач: Нельзя сказать, что «Хоффенхайм» победил незаслуженно Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал поражение команды в домашнем матче чемпионата Германии против «Хоффенхайма» (1:2).

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- Нам не удалось снова повторить ту хорошую игру, что мы продемонстрировали во вторник. В первом тайме мы играли еще нормально, у нас были хорошие моменты, которые мы должны были лучше доводить до конца, нам не хватило решительности.

Во втором тайме мы играли не лучшим образом, было допущено слишком много ошибок, мы не смогли оказать давление на соперника. В общем и целом нельзя сказать, что «Хоффенхайм» победил незаслуженно, - приводит слова Ковача официальный сайт «Баварии».

Добавим, что несмотря на поражение, «Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги.