ЦСКА обыграл «Ростов» в матче молодежного первенства

В составе армейцев голами отметились Лассана Н'Диайе (16-я минута), Илья Востриков (25) и Наяир Тикнизян (30). У «Ростова» отличился Данила Прошляков (62).
После этой игры ЦСКА набрал 22 очка и занимает третье место в турнирной таблице первенства. «Ростов», имея в активе 17 очков, расположился на 10-м месте.
Матч основных команд состоится сегодня в Москве и начнется в 16:30 мск.
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