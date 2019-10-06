ЦСКА обыграл «Ростов» в матче молодежного первенства ЦСКА обыграл «Ростов» в матче 12-го тура молодежного первенства России со счетом 3:1.

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В составе армейцев голами отметились Лассана Н'Диайе (16-я минута), Илья Востриков (25) и Наяир Тикнизян (30). У «Ростова» отличился Данила Прошляков (62).

После этой игры ЦСКА набрал 22 очка и занимает третье место в турнирной таблице первенства. «Ростов», имея в активе 17 очков, расположился на 10-м месте.

Матч основных команд состоится сегодня в Москве и начнется в 16:30 мск.