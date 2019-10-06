Бранислав Иванович: В таких матчах очень важно забивать в самом начале Капитан «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу команды в матче 12-го тура российской премьер-лиги с «Уралом» (3:1).

— В таких матчах очень важно забивать в самом начале. Сегодня мы очень быстро забили и первый, и второй мячи. Это все поменяло — мы контролировали игру. Только 20 минут во втором тайме, в самом начале, когда «Урал» всеми силами атаковал и забил гол, у нас появилась небольшая паника. Но потом мы забили третий и контролировали игру до конца, — приводит слова Ивановича пресс-служба клуба.

После этой победы «Зенит» набрал 26 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре клуб из Санкт-Петербурга на своем поле сыграет против «Ростова».