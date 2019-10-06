Защитник «Зенита» Смольников пропустит до трех недель из-за травмы Защитник «Зенита» Игорь Смольников прошел медицинское обследование после травмы, полученной в игре группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1).

Новости СМИ2 Как сообщает пресс-служба команды, врачи выявили у защитника перелом хрящевой части восьмого ребра. Восстановление игрока займет до трех недель. В ближайшее время он начнет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром медицинского штаба команды. Игорь Смольников пропустит до трех недель.



Детали: https://t.co/W6KAdZQa5y pic.twitter.com/Xq9PViCbmr — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) October 6, 2019