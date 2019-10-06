Соболев вызван в сборную России вместо Смолова Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев вызван в сборную России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

«В списке игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Кипром, произошло изменение. Вместо получившего в сегодняшнем матче с «Арсеналом» травму Федора Смолова в команду вызван форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев!» - говорится в заявлении пресс-службы сборной России, опубликованном в официальном аккаунте национальной команды в Twitter.

Добавим, что в текущем сезоне 22-летний форвард забил 10 мячей в 12 матчах российской премьер-лиги и возглавляет гонку бомбардиров чемпионата.