«Селтик» проиграл «Ливингстону», потерпев первое поражение в чемпионате

В составе хозяев поля голами отметились Скотт Робинсон (47-я минута) и Линдон Дайкс (73).
Отметим, что на 26-й минуте красную карточку получил полузащитник команды из Глазго Райан Кристи.
После этой игры «Селтик» с 19 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, на одно очко опережая идущий вторым «Рейнджерс», который позже в матче 8-го тура на своем поле сыграет с «Гамильтоном».
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