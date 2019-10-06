«Селтик» проиграл «Ливингстону», потерпев первое поражение в чемпионате Футболисты «Селтика» проиграли «Ливингстону» в выездном матче 8-го тура чемпионата Шотландии со счетом 0:2.

В составе хозяев поля голами отметились Скотт Робинсон (47-я минута) и Линдон Дайкс (73).

Отметим, что на 26-й минуте красную карточку получил полузащитник команды из Глазго Райан Кристи.

После этой игры «Селтик» с 19 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, на одно очко опережая идущий вторым «Рейнджерс», который позже в матче 8-го тура на своем поле сыграет с «Гамильтоном».