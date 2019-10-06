И. о. главного тренера «Спартака» Кузнецов: Ничего не могу сказать по поводу своего будущего Кузнецов дебютировал в «Спартаке» с поражения от «Краснодара» (1:2).

Новости СМИ2 Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов в ближайшее время обсудит свое будущее с руководством клуба. Ожидается, что наставником красно-белых станет Доменико Тедеско. – Ничего не могу сказать сейчас по поводу своего будущего, с руководством не общался. Мы готовили команду к игре. В течение ближайших дней будем разговаривать, – цитирует Кузнецова ТАСС.