И. о. главного тренера «Спартака» Кузнецов: Ничего не могу сказать по поводу своего будущего

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов в ближайшее время обсудит свое будущее с руководством клуба. Ожидается, что наставником красно-белых станет Доменико Тедеско.
– Ничего не могу сказать сейчас по поводу своего будущего, с руководством не общался. Мы готовили команду к игре. В течение ближайших дней будем разговаривать, – цитирует Кузнецова ТАСС.
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