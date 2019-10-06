И. о. главного тренера «Спартака» Кузнецов: Ничего не могу сказать по поводу своего будущего - Советский спорт
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06 октября 2019 21:43ФутболКоноплев Александр

И. о. главного тренера «Спартака» Кузнецов: Ничего не могу сказать по поводу своего будущего

Кузнецов дебютировал в «Спартаке» с поражения от «Краснодара» (1:2).

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов в ближайшее время обсудит свое будущее с руководством клуба. Ожидается, что наставником красно-белых станет Доменико Тедеско.

– Ничего не могу сказать сейчас по поводу своего будущего, с руководством не общался. Мы готовили команду к игре. В течение ближайших дней будем разговаривать, – цитирует Кузнецова ТАСС.

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