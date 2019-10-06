Сергей Кузнецов: Думаю, пауза на матчи сборных пойдет «Спартаку» на пользу Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 12-го тура РПЛ отметил, что у футболистов не было безразличия.

– Мы провалили начало встречи. Потом ребята пришли в себя. Порадовало, что не было безразличия. Те, кто вышли с первых минут, постарались вытянуть игру, даже проигрывая 0:2. Мы были близки к этому, но, к сожалению, мои замены пошли не на пользу команде. Своими заменами я сбил команду. Должен признать, что они не сработали.

Думаю, пауза на матчи сборных пойдет команде на пользу. Нужно все это проанализировать и переосмыслить. Очень надеемся, что травмированные к следующему туру подойдут в полной боевой готовности, – сказал Кузнецов в интервью «Матч Премьер».