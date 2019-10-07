Федор Щербаченко: «Динамо» и «Спартак» показывают, что большие вложения не гарантируют результат Бывший главный тренер «Кубани» и «Мордовии» Федор Щербаченко объяснил удачное выступление «Ростова» в чемпионате России.

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На данный момент дончане занимают второе место, уступая «Локомотиву» по дополнительным показателям.

– В воскресенье команда Карпина воспользовалась растерянностью ЦСКА. Убирая в сторону тему еврокубков и кадровых проблем, надо констатировать, что «Ростов» подготовился к этому матчу гораздо лучше.

Удивляет ли высокое место «Ростова»? Обычно, прогнозируя, кто будет лидером, обращают внимание на трансферную кампанию и бюджеты клубов. Но когда команды выходят на зеленую травку, ситуация может складываться по-другому. Вот как раз с этим мы сейчас и столкнулись: «Ростов» смело бьет стереотипы на зеленой травке. А «Динамо» и «Спартак» показывают, что большие вложения не являются гарантией результата, – приводит слова Щербаченко «Евро-футбол».