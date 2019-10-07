В чемпионате Белоруссии ужесточат лимит на легионеров Глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов выступил против сокращения чемпионата страны с 16 до 12 команд, а также анонсировал ужесточение лимита на легионеров.

На данный момент тренеры не могут выпускать на поле более пяти иностранцев одновременно.

– Я приверженец классической схемы – 16 команд. Когда было 12, мы сразу теряем, если в среднем 30 игроков, 120. Пусть даже там будет 40 легионеров, но 80 наших ребят не будут соревноваться с командами высшей лиги. Естественно это плохо. Сейчас мы будем пересматривать количество легионеров, которые будут присутствовать в клубах, сколько должно находиться игроков с белорусским паспортом. Потому что во главу угла все-таки нужно ставить национальную сборную.

– И, скорее всего, будет ужесточение по легионерам?

– Я думаю, что да, – приводит слова Базанова «Прессбол».