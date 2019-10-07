Евгений Бушманов: Однозначно этот «Спартак» должен лучше играть Бывший футболист и тренер «Спартака» Евгений Бушманов назвал «котом в мешке» потенциального наставника красно-белых Доменико Тедеско.

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– Ничего о Тедеско не знаю, кроме того, что пишут в прессе. Понятно, что ему или кому-то другому будет непросто в «Спартаке».

– Справится в «Спартаке»?

– Подводить итоги можно будет только спустя время. Сейчас Тедеско – это кот в мешке. Никто вам не скажет, получится у него в «Спартаке» или нет. Думаю, что в сегодняшнем «Спартаке» любому иностранному тренеру будет тяжело работать. Ему придется вникать во всю ситуацию. Сейчас это команда, в которой все необходимо выстраивать фактически с нуля.

– Нынешний состав считаете конкурентоспособным?

– Однозначно этот состав должен лучше играть и находиться выше в турнирной таблице, – приводит слова Бушманова «Евро-Футбол».