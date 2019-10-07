Россию и Шотландию рассудят датчане УЕФА назвал арбитров матча отборочного турнира Евро-2020 между Россией и Шотландией.

В Москве будет работать судейская бригада из Дании во главе с 39-летним Якобом Кехлетом. Ему будут помогать Хейне Серенсен и Даниэль Норгард.

В марте 2018 года Кехлет работал на матче Лиги Европы между «Атлетико» и «Локомотивом» (3:0).

Матч Россия – Шотландия пройдет 10 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.