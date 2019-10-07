«Барселона» не рассчиталась с «Бордо» за Малкома Об этом сообщает AS.

Загрузка... «Барселона» должна 260,7 миллиона евро за трансферы разных футболистов. Наибольший долг перед «Ливерпулем» – каталонцы должны 94,567 млн евро за трансфер Фелиппе Коутиньо. 48,616 млн евро «Барса» должна «Аяксу», 31,4 – «Валенсии» и 30,3 млн «Бордо» за трансфер полузащитника Малкома. Сейчас Малком выступает за «Зенит», куда перешел из «Барселоны» летом 2019 года за 40 миллионов евро.