«Барселона» не рассчиталась с «Бордо» за Малкома

«Барселона» должна 260,7 миллиона евро за трансферы разных футболистов.
Наибольший долг перед «Ливерпулем» – каталонцы должны 94,567 млн евро за трансфер Фелиппе Коутиньо.
48,616 млн евро «Барса» должна «Аяксу», 31,4 – «Валенсии» и 30,3 млн «Бордо» за трансфер полузащитника Малкома.
Сейчас Малком выступает за «Зенит», куда перешел из «Барселоны» летом 2019 года за 40 миллионов евро.
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