Это’О: Я люблю Гвардиолу, как тренера, но не как личность - Советский спорт
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08 октября 2019 00:16ФутболГичунцев Артур

Это’О: Я люблю Гвардиолу, как тренера, но не как личность

Камерунский футболист работал с испанским тренером в «Барселоне».

Экс-нападающий миланского «Интера» Самуэль Это’О вспомнил о работе с нынешним наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Каждый футболист должен слушать своего тренера, но иногда наступает момент, когда ты должен высказать свое мнение. Я люблю Гвардиолу, как тренера, но не как личность. Этот человек дал мне лучшее в плане футбола, я действительно научился играть под его руководством. Он умеет донести мысль до игроков. Возможно, этим и отличается от остальных специалистов», – цитирует известного Это’О Marca.

Камерунский нападающий, объявивший о завершении карьеры в этом году, провел в «Барселоне» пять лет – с 2004 по 2009 год. Что касается Гвардиолы, то испанец провел в качестве тренера каталонцев с 2008 по 2012 год и выиграл за это время 14 трофеев.

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