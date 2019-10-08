Это’О: Я люблю Гвардиолу, как тренера, но не как личность Камерунский футболист работал с испанским тренером в «Барселоне».

Экс-нападающий миланского «Интера» Самуэль Это’О вспомнил о работе с нынешним наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Каждый футболист должен слушать своего тренера, но иногда наступает момент, когда ты должен высказать свое мнение. Я люблю Гвардиолу, как тренера, но не как личность. Этот человек дал мне лучшее в плане футбола, я действительно научился играть под его руководством. Он умеет донести мысль до игроков. Возможно, этим и отличается от остальных специалистов», – цитирует известного Это’О Marca.

Камерунский нападающий, объявивший о завершении карьеры в этом году, провел в «Барселоне» пять лет – с 2004 по 2009 год. Что касается Гвардиолы, то испанец провел в качестве тренера каталонцев с 2008 по 2012 год и выиграл за это время 14 трофеев.