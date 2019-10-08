Бушманов: Было бы хорошо, если бы команду возглавил спартаковец, но это не определяющий фактор - Советский спорт
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08 октября 2019 00:34ФутболГичунцев Артур

Бушманов: Было бы хорошо, если бы команду возглавил спартаковец, но это не определяющий фактор

Ранее столичный клуб объявил об уходе Олега Кононова.

Экс-защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о приглашении нового наставника. По слухам, им станет бывший тренер «Шальке 04» Доменико Тедеско.

«Принципиально ли в данном случае наличие спартаковских корней? Было бы хорошо, если бы команду возглавил спартаковец, но это не определяющий фактор при выборе наставника.

Все же Кононову не хватило в том числе и поддержки фанатов, которые его так и не приняли. Этот специалист своей успешной работой с «Краснодаром» уже подтвердил свой высокий профессиональный уровень, он умеет выстраивать атакующий футбол, но в «Спартаке» проявить себя не смог», – цитирует Бушманова «Московский комсомолец».

«Спартак после 12-ти туров занимает 12-е место в таблице РПЛ, набрав 14 очков. Команда не может победить на протяжении пяти матчей. В эти выходные клуб уступил «Краснодару» со счетом 1:2.

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