Бушманов: Было бы хорошо, если бы команду возглавил спартаковец, но это не определяющий фактор

Экс-защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о приглашении нового наставника. По слухам, им станет бывший тренер «Шальке 04» Доменико Тедеско.
«Принципиально ли в данном случае наличие спартаковских корней? Было бы хорошо, если бы команду возглавил спартаковец, но это не определяющий фактор при выборе наставника.
Все же Кононову не хватило в том числе и поддержки фанатов, которые его так и не приняли. Этот специалист своей успешной работой с «Краснодаром» уже подтвердил свой высокий профессиональный уровень, он умеет выстраивать атакующий футбол, но в «Спартаке» проявить себя не смог», – цитирует Бушманова «Московский комсомолец».
«Спартак после 12-ти туров занимает 12-е место в таблице РПЛ, набрав 14 очков. Команда не может победить на протяжении пяти матчей. В эти выходные клуб уступил «Краснодару» со счетом 1:2.
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