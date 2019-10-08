Жоау Мариу: Вернуться в сборную Португалии было моей целью, поэтому я перешел в «Локомотив» - Советский спорт
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08 октября 2019 09:15Футбол

Жоау Мариу: Вернуться в сборную Португалии было моей целью, поэтому я перешел в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал свой вызов в сборную Португалии, которой предстоят матчи отборочного раунда Евро-2020 с командами Украины и Люксембурга.

- Очень рад вернуться в сборную. Это была моя цель, поэтому я сменил команду. Я хотел играть в сборной, к счастью, меня вызвали. У нас будут очень важные матчи против Люксембурга и Украины, у нас есть шанс выиграть обе встречи.

Я действительно верю в эту команду и работаю над тем, чтобы получить место в сборной на Евро-2020. Мне придется играть усердно в этом сезоне, чтобы меня рассматривали. Посмотрим, что будет, - передает слова Мариу «РИА Новости» со ссылкой на телеканал SIC.

Напомним, что Мариу в конце августа на правах аренды перешел в «Локомотив» из «Интера».

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