Шикарный особняк Федуна связали со строительством стадиона «Спартака» Анонимный телеграм-канал «Мутко Против» сообщил, что владелец «Спартака» Леонид Федун построил дом в элитном районе Москвы сразу после закладки первого камня стадиона красно-белых.

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Отметим, что среди болельщиков «Спартака» популярно мнение, что Федун, приобретая клуб, преследовал свои интересы в девелоперском бизнесе.

«Один из самых больших домов на территории Серебряного Бора принадлежит Леониду Федуну. Владелец «Спартака» купил там участок на Таманской улице через пару месяцев после того, как был заложен первый камень «Открытие Арены».

Спустя два года там появился огромный коттедж, площадью 1,5 тыс. квадратных метров и стоимостью более одного миллиарда рублей. Сейчас дом Федуна огорожен трехметровым забором и находится на территории, охраняемой Федеральной службой охраны (ФСО)», – написано в источнике.