Буффон и Де Росси проведут прощальный матч за сборную Италии после завоевания путевки на ЧЕ-2020

Тренерский штаб сборной Италии вызовет 41-летнего голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона и 36-летнего полузащитника «Бока Хуниорс» Даниэле Де Росси, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Они сыграют, как только «скуадра адзурра» гарантирует себе выход на чемпионат Европы-2020. Этот матч станет для ветеранов последним в сборной. Им предоставится этот шанс, чтобы попрощаться с болельщиками.
На данный момент итальянцы выиграли все шесть матчей отборочного турнира.
Буффон провел за сборную 176 матчей, дебютировав в 1997 году в игре против России. У де Росси – 117 встреч за итальянцев.
Оба футболиста стали чемпионами мира в 2006 году.
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