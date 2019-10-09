Фернандес, Баринов и Игнатьев вернулись в общую группу сборной России Национальная команда готовится к матчу с Шотландией в полном составе.

Защитник сборной России Марио Фернандес, а также полузащитники Дмитрий Баринов и Владислав Игнатьев вернулись в общую группу команды, сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Во вторник все трое работали в тренажерном зале, а полузащитник Далер Кузяев занимался по индивидуальной программе. В среду сборная России провела тренировку на базе в Новогорске в полном составе.

Напомним, Россия готовится к матчу отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией, который пройдет 10 октября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры – 21:45 (мск).

После шести туров Россия набрала 15 очков и занимает второе место в группе I, в которой лидирует Бельгия с 18 очками. У Казахстана и Кипра – по семь очков, у Шотландии – шесть, у Сан-Марино – ноль. Две лучшие команды выйдут в финальную часть Евро-2020.