Мюллер может попросить «Баварию» о трансфере в январе - Советский спорт
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09 октября 2019 13:05ФутболЛипкин Антон

Мюллер может попросить «Баварию» о трансфере в январе

Форвард не хочет мириться с ролью запасного.

Форвард «Баварии» Томас Мюллер может покинуть клуб уже в январе, сообщает The Daily Mail.

30-летний немец недоволен своей ролью в команде при главном тренере Нико Коваче и не хочет мириться с ролью запасного. В нынешнем сезоне Мюллер сыграл в десяти матчах команды. При этом в стартовом составе он выходил только пять раз.

Отметим, что интерес к нападающему сохраняется у нескольких клубов премьер-лиги. В 2015 году «Манчестер Юнайтед» предлагал за игрока 90 миллионов фунтов. Через два года главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп просил руководство «красных» рассмотреть возможность его приобретения. Тогда же Мюллером интересовался «Арсенал».

Добавим, что Мюллер выступает за «Баварию» с 2008 года. За это время он провел за команду 495 матчей, в которых забил 186 голов и сделал 171 результативную передачу.

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