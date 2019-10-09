Андрей Канчельскис: Проблем в матче с Шотландией у сборной России не будет - Советский спорт
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09 октября 2019 15:47Футбол

Андрей Канчельскис: Проблем в матче с Шотландией у сборной России не будет

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Шотландией в рамках квалификационного раунда Евро-2020.

- Проблем с Шотландией в завтрашнем матче у нашей сборной не будет. Безусловно, все будет зависеть от настроя на игру, от самоотдачи, от желания победить. Если в наших игроках будет все это, то игра пройдет с благоприятным для нас исходом, без каких-либо проблем.

Сейчас надо добиться результата и права выступать на чемпионате Европы, а потом уже можно будет выпускать молодежь на поле. Я думаю, завтра будет все решено. Останется выиграть матчи против Кипра, Бельгии и Сан-Марино, а потом уже сориентироваться и пробовать молодых футболистов. Рано или поздно они все равно выйдут на поле, - приводит слова Канчельскиса Sport24.ru.

Добавим, что встреча 7-го тура отборочного раунда в группе I состоится завтра в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что после шести туров сборная России, набрав 15 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующей в группе команде Бельгии три очка. Шотландия, имея в активе шесть очков, располагается на пятом месте.

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