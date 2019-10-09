Лионель Месси: Я хотел, чтобы Роналду остался в «Реале»

- Я хотел, чтобы Роналду остался в «Реале». Его присутствие добавляло зрелищности «Эль классико». «Реал» будет продолжать бороться, потому что у них очень хорошие игроки в составе. Но как я говорил раньше, мадридская команда ощутит потерю Роналду, несмотря на то, что у «Реала» много футболистов, которые позволяют им сражаться за каждый титул, - приводит слова Месси Goal.com со ссылкой на RAC 1.
Ранее Месси высказался о возможном переходе его бывшего партнера по клубу Неймара из «Пари Сен-Жермен» в «Реал».
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