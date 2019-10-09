Сергей Кирьяков: Шотландцы в любом случае будут выходить и биться - Советский спорт
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09 октября 2019 16:51Футбол

Сергей Кирьяков: Шотландцы в любом случае будут выходить и биться

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Шотландией в рамках квалификационного раунда Евро-2020.

- В игровом плане ничего менять не нужно. Просто необходимо более серьезно отнестись к сопернику. Шотландцы в любом случае будут выходить и биться. У них есть шанс на вторую путевку, они будут отчаянно цепляться за этот шанс. Поэтому нужно быть готовыми к любому развитию событий, но лучше не допускать повторение ситуации, которая случилось в начале игры в первом матче, - приводит слова Кирьякова «Евро-футбол.ру».

Добавим, что встреча 7-го тура отборочного раунда в группе I состоится завтра, 10 октября, в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что после шести туров сборная России, набрав 15 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующей в группе команде Бельгии три очка. Шотландия, имея в активе шесть очков, располагается на пятом месте.

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