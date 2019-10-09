Мертенс сфотографировался с голым задом на фоне партнеров по сборной Бельгии Нападающий «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс сфотографировался с партнерами по национальной команде в преддверии матчей квалификационного раунда к Евро-2020.

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«Вот фото меня и команды-победительницы», - подписал 32-летний форвард фотографию, которую опубликовал в своем Instagram.

Напомним, что Бельгия 10 октября на своем поле встретится с командой Сан-Марино, а 13-го числа в гостях встретится со сборной Казахстана.

Наопним, что после шести туров группового раунда сборная Бельгии набрала 18 очков и лидирует в турнирной таблице, опережая российскую команду на три очка.