Мертенс сфотографировался с голым задом на фоне партнеров по сборной Бельгии

«Вот фото меня и команды-победительницы», - подписал 32-летний форвард фотографию, которую опубликовал в своем Instagram.
Напомним, что Бельгия 10 октября на своем поле встретится с командой Сан-Марино, а 13-го числа в гостях встретится со сборной Казахстана.
Наопним, что после шести туров группового раунда сборная Бельгии набрала 18 очков и лидирует в турнирной таблице, опережая российскую команду на три очка.
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