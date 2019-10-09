Кубок России. «Спартак» и «Ростов» сыграют 31 октября Российский футбольный союз (РФС) определился с датами матчей 1/8 финала Кубка России-2019/20.

30 октября состоятся пять встреч, а на следующий день – три.

30 октября (среда)

17:00. «Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал» (Тула)

18:00. «Ахмат» (Грозный) – «Луч» (Владивосток)

19:00. «Нижний Новгород» – «Шинник» (Ярославль)

19:00. ЦСКА (Москва) – «Уфа»

20:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Томь» (Томск)

31 октября (четверг)

16:00. «Оренбург» – «Химки»

19:30. «Торпедо» (Москва) – «Балтика» (Калининград)

19:30. «Спартак» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)

Время начала матчей – московское.