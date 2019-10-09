Бригада Карасева назначена на матч Италия – Греция Российская бригада судей обслужит матч группы J отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Италия – Греция.

Главным арбитром назначен 40-летний москвич Сергей Карасев. Его помощники – Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Дмитровец Виталий Мешков будет четвертым арбитром этой встречи.

Матч Италия – Греция пройдет в Риме 12 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Отметим, что итальянцы выиграли все шесть предыдущих матчей отборочного турнира.