Бригада Карасева назначена на матч Италия – Греция

Главным арбитром назначен 40-летний москвич Сергей Карасев. Его помощники – Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Дмитровец Виталий Мешков будет четвертым арбитром этой встречи.
Матч Италия – Греция пройдет в Риме 12 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Отметим, что итальянцы выиграли все шесть предыдущих матчей отборочного турнира.
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