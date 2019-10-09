Сэм Эллардайс: Не исключаю, что «МЮ» будет бороться за выживание Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс не верит в успешное выступление «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.

Новости СМИ2 На данный момент манкунианцы занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата страны. – Не исключаю, что «МЮ» будет бороться за выживание. Ужасный подбор игроков, эпидемия травм и отсутствие голов могут привести их к вылету. «МЮ» продали Ромелу Лукаку, но не нашли замену. Теперь их за это наказывают, – приводит слова Эллардайса talkSport.