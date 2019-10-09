Сергей Кирьяков: У Соболева больше шансов сыграть против Шотландии, чем у Комличенко - Советский спорт
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09 октября 2019 21:06ФутболКоноплев Александр

Сергей Кирьяков: У Соболева больше шансов сыграть против Шотландии, чем у Комличенко

Бывший тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков считает, что сборная России обыграет Шотландию в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Встреча пройдет 10 октября в «Лужниках».

– Наша сборная будет играть однозначно первым номером. Вначале матча применит высокий прессинг, а потом будет действовать по ситуации. В составе нет братьев Миранчуков, Смолова, вероятно, не смогут сыграть Зобнин и Жемалетдинов. Но настоящая потеря только – Зобнин.

Ясно, впереди будет Дзюба. Может появиться в атаке во втором тайме Николай Комличенко – он на хорошем счету в Чехии, но если будет все «на тоненького», вряд ли выпустят. У Соболева даже больше шансов появиться – все-таки десять голов наколотил в чемпионате.

Сборная Шотландии выберет оборонительная тактика, ставка на контратаки и стандарты, – приводят слова Кирьякова «Аргументы недели».

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