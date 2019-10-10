Дмитрий Булыкин: Дзюба заведет партнеров в матче с Шотландией

Игра пройдет 10 октября в Москве на стадионе «Лужники».
– Уверен, ни о какой недооценке соперника после первого матча и речи быть не может. Черчесов просто не позволит, чтобы такие мысли появлялись у кого-то из футболистов. В крайнем случае Артем Дзюба заведет партнеров. Да и заполненные «Лужники» должны стать отличной мотивацией, – приводят слова Булыкина «Известия».
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