Головин дисквалифицирован на один матч

Хавбек «Монако» Александр Головин пропустит встречу против «Ренна» в 10-м туре чемпионата Франции.
В последнем матче российский футболист был удален с поля. Он получил две желтые карточки в поединке против «Монпелье» (1:3).
В текущем сезоне 23-летний полузащитник отыграл 8 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.
Добавим, что игру против «Ренна» команда Леонарду Жардима проведет 20 октября.
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