Головин дисквалифицирован на один матч Об этом сообщает пресс-служба лиги 1.

Новости СМИ2 Хавбек «Монако» Александр Головин пропустит встречу против «Ренна» в 10-м туре чемпионата Франции. В последнем матче российский футболист был удален с поля. Он получил две желтые карточки в поединке против «Монпелье» (1:3). В текущем сезоне 23-летний полузащитник отыграл 8 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас. Добавим, что игру против «Ренна» команда Леонарду Жардима проведет 20 октября.