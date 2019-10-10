Сборная Казахстана дома уступила Кипру в матче отбора Евро-2020

Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голами отметились Пиерос Сотириу (73-я минута) и Николас Иоанну (84). В составе хозяев поля точным ударом отличился Темирлан Ерланов (34).
После этой игры сборная Кипра, набрав 10 очков, расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы I. Команда Казахстана, имея в активе семь очков, занимает четвертое место.
Добавим, что в следующем туре Казахстан на своем поле сыграет против сборной Бельгии, а Кипр дома сыграет с командой России. Оба матча состоятся 13 октября.
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