Россия – Шотландия. Стартовые составы команд Стали известны составы сборных России и Шотландии на матч 7-го тура группового этапа квалификации к Евро-2020.

Новости СМИ2 Россия: Гильерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Баринов, Оздоев, Жирков, Головин, Ионов, Дзюба. Запасные: Лунев, Джанаев, Игнатьев, Беляев, Черышев, Бакаев, Ахметов, Кузяев, Караваев, Комличенко, Чистяков, Петров. Шотландия: Маршалл, Палмер, Робертсон, Малгрю, Дэвлин, Флек, Снодграсс, Макгинн, Берк, Макгрегор, Фрейзер. Запасные: Маклафилин, Макгилливрей, Финдлей, Галлахер, Расселл, Форрест, Армстронг, Шенклэнд, Кристи, О’Доннелл, Тейлор. Добавим, что встреча Россия - Шотландия состоится сегодня, 10 октября, в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 21:45 мск.