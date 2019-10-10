Россия – Шотландия: Оздоев удвоил преимущество российской команды В четверг, 10 октября, на стадионе «Лужники» проходит матч 7-го тура квалификации к Евро-2020 между сборными России и Шотландии.

Загрузка... Счет в этой встрече на 57-й минуте открыл нападающий российской команды Артем Дзюба, на 57-й минуте встречи замкнувший подачу Александра Головина с углового. Спустя три минуты Магомед Оздоев мощным ударом из-за пределов штрафной площади удвоил преимущество сборной России. Добавим, что на данный момент идет второй тайм встречи, счет в матче 2:0 в пользу сборной России.