Россия – Шотландия: Головин забил четвертый мяч российской команды В четверг, 10 октября, на стадионе «Лужники» проходит матч 7-го тура квалификации к Евро-2020 между сборными России и Шотландии.

Счет в этой встрече на 57-й минуте открыл нападающий российской команды Артем Дзюба, на 57-й минуте встречи замкнувший подачу Александра Головина с углового.

Спустя три минуты Магомед Оздоев мощным ударом из-за пределов штрафной площади удвоил преимущество сборной России. На 70-й минуте довел счет до крупного Дзюба, оформивший дубль в этой игре. На 84-й минуте Головин отправил четвертый мяч в ворота шотландской сборной.

Добавим, что на данный момент завершается второй тайм встречи, счет в матче 4:0 в пользу сборной России.