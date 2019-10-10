Сборная Бельгии переиграла Сан-Марино, забив девять безответных мячей - Советский спорт
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10 октября 2019 23:37Футбол

Сборная Бельгии переиграла Сан-Марино, забив девять безответных мячей

Футболисты сборной Бельгии переиграли команду Сан-Марино в домашнем матче 7-го тура группового этапа квалификации к Евро-2020 со счетом 9:0.

В составе бельгийской команды голами отметились Ромелу Лукаку (18-я и 41-я минута), Насер Шадли (31), Кристиан Бролли (35), Андреа Грандони (43), Юри Тилеманс (45+1), Кристиан Бентеке (79), Яри Версхарен (84, пен.) и Тимоти Кастань (90).

После этой игры Бельгия, одержав седьмую победу в квалификационном раунде, набрала 21 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице группы I. Сан-Марино, проиграв все семь матчей, занимает шестое, последнее, место.

В следующем матче группового этапа бельгийцы на выезде сыграют против сборной Казахстана, а Сан-Марино в гостях встретится с командой Шотландии.

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